Против вебкам-модели из Пскова возбудили уголовное дело из-за неуплаты алиментов

Против вебкам-модели из Пскова возбуждено уголовное дело из-за невыплаты ею алиментов (статья 157 УК РФ). Задолженность 35-летней женщины достигла 1 млн 255 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По решению суда жительница Пскова обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в сумме 38 тысяч рублей. Однако, несмотря на стабильный интернет-доход и активную цифровую деятельность, она перечисляла лишь около 25 тысяч рублей в месяц. При этом размер алиментов был четко определен судом, а потому недоплата привела к образованию крупной задолженности в 1 млн 255 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно напоминали гражданке о необходимости выплаты всей суммы и применяли различные меры.

«Был арестован iPhone 14, который, предположительно, использовался должницей для заработка и проведения онлайн-трансляций. Кроме того, судебные приставы вынесли запрет на совершение действий по регистрации»,- заявили в УФССП.

За уклонение от уплаты алиментов женщина сначала была привлечена к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей 80 часов обязательных работ. Но даже после административного наказания задолженность погашена не была, нарушительница продолжала уклоняться от родительских обязанностей. В итоге против нее было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ.