Общество

Конкурс плакатов по профилактике СПИДа стартовал в Пскове

Псковский городской молодёжный центр проводит конкурс плакатов, посвящённый Дню борьбы со СПИДом «Скажи СПИДу – нет!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

К участию в конкурсе приглашается молодёжь Пскова: учащиеся школ и студенты средних специальных и высших учебных учреждений в возрасте от 14 до 35 лет.

Плакат, присланный на конкурс, должен пропагандировать здоровый образ жизни среди молодёжи и рассказывать о вреде употребления наркотических веществ. При создании афиши или плаката могут использоваться различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и другие.

Работу на конкурс необходимо отправить до 13 декабря на почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Конкурс плакатов», указав ФИО, возраст и контакты для связи с организаторами. Итоги будут подведены 16 декабря в сообществе молодёжного центра Пскова.

Мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков"».