Общество

Конфликты из-за графика отпусков были у 30% работающих псковичей — опрос

30% работающих псковичей рассказали о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Если споры возникают, то в 8 из 10 случаев (79%) это касается планирования отдыха в летний период.

У 66% псковичей на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков. Чем моложе работники, тем реже они сталкиваются со ссорами по данному поводу. Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.

Женщины ссорятся из-за отпусков чаще мужчин. Ссор из-за отпусков меньше в молодых коллективах.