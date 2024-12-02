Общество

Вера Емельянова: Люди должны четко знать, куда им обращаться за медпомощью

Участникам СВО и их семьям оказала помощь и поддержку в ходе приема граждан Вера Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

На прием к первому заместителю губернатора региона обратились члены семей участников СВО и ветеран боевых действий

Прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» провела первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова во время старта декады приемов, посвященной дню рождения партии.

Один из вопросов касался содействия в направлении участника СВО на консультацию после сложного ранения руки в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Другой – оказания медицинской помощи на дому лежачему пациенту после тяжелого ранения. Еще один – об оказании содействия в установлении статуса военнослужащего.

В приеме также приняли участи представители военкомата, комитета по здравоохранению, фонда Защитников Отечества.

Первым на прием пришел участник СВО, который подчеркнул, что в отделении спортивной медицины в Пскове специалист помог ему разработать руку и научил ею двигать, но требуется дополнительная медпомощь по восстановлению хватательной функции руки, которую можно получить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Вера Емельянова поручила специалистам областного комитета здравоохранения взять обращение в работу и подготовить необходимые документы, чтобы военнослужащий смог получить необходимую консультацию.

Положительно решен вопрос, с которым к первому заместителю губернатора области пришла жена офицера. Ее супруг получил тяжелое ранение и требует постоянного ухода и лечения. Женщина ухаживает за ним сама, но у нее возникают сложности при вызове на дом врачей узких специальностей для проведения обследований вне медицинского стационара.

«Транспортировка тяжелого пациента для проведения исследования и консультации с врачом, особенно сейчас, в холодное время года, может усугубить его состояние», – пояснила женщина.

Вера Емельянова поручила комитету по здравоохранению отработать алгоритм оказания помощи таким пациентам.

«Родственники должны четко знать, куда им обратиться, если такому пациенту потребуется квалифицированная медицинская помощь. Нужен четкий алгоритм действий, чтобы получить помощь своевременно и в полном объеме», – резюмировала Вера Емельянова.

Напомним, декада приемов проходит в региональной общественной приемной «Единой России» и приурочена ко дню рождения партии. На вопросы ответят представители руководящих органов партии, депутаты Госдумы, областного Собрания, городской Думы и сенаторы. Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии является забота о семьях и детях. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением.