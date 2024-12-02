Общество

Команда великолукского завода «ЗЭТО» победила в конкурсе изобретателей

Команда великолукского завода «ЗЭТО» победила в конкурсе изобретателей и рационализаторов Псковской области. В категории «Конструкторское бюро» стала лучшей команда «ЗЭТО» под руководством главного конструктора Алексея Буслейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на заводе.

Фото: «ЗЭТО»

Заводчане разработали проект полюса генераторного выключателя с повышенной отключающей способностью, достигаемой за счет использования всего объёма элегаза.

Заместитель генерального конструктора «ЗЭТО» Владимир Острейко удостоен награды за «Лучшее научное исследовательское достижение» в связи с доказательством существования нового электромагнитного эффекта мгновенного наступления электрического резонанса.

Итоги конкурса продемонстрировали высокий уровень инновационной активности в Псковском регионе и подтвердили наличие значительного потенциала как среди опытных специалистов, так и среди талантливой молодёжи, отметили на заводе.