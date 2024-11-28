Общество

Итоги регионального конкурса рационализаторов подвели в Пскове

Итоги конкурса изобретателей и рационализаторов Псковской области подвели в Пскове сегодня, 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Финалистами конкурса стали 10 человек.

Главный приз в номинации «Лучший изобретатель/рационализатор» среди участников до 18 лет завоевал псковский кванторианец Серафим Греков, разработавший систему распознавания жестов и синтеза речи.

Победителем в номинации «Лучший рационализатор» в категории «Рационализаторы без патента» стал советник ректора ПсковГУ Александр Захаров с проектом онлайн-платформы для оценки компетенций персонала на основе деловых игр и бизнес-симуляций.

Лучшим в номинации «Лучший изобретатель» в категории «Изобретатели без патента» признан лаборант псковского «Кванториума», студент 4 курса Передовой инженерной школы Антон Логинов, а в категории «Изобретатели с патентом» – доцент кафедры автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин ВГСХА Николай Максимов.

На суд жюри Антон представил улучшенную и упрощенную версию надежного и быстрого 3D-принтера PonyBot. В свою очередь великолучанин представил проект рамочной воскотопки со шнековым выгрузным устройством.

Команда великолукского «ЗЭТО» под руководством главного конструктора КБ оборудования электрических станций Алексеем Буслейко стала лидером в номинации «Лучший изобретатель» в категории «Конструкторское бюро». Заводчане разработали проект полюса генераторного выключателя с повышенной отключающей способностью, достигаемой за счет использования всего объёма элегаза.

А заместитель генерального конструктора «ЗЭТО» Владимир Острейко победил в номинации «Лучшее научное исследовательское достижение». Он доказал существование нового неизвестного электромагнитного эффекта мгновенного наступления электрического резонанса.

«Приятно отметить, что в этом году наш конкурс привлек еще больше молодежи. Поздравляю всех победителей с заслуженным наградами, желаю новых интересных проектов и достижений! Отдельные слова благодарности – членам жюри за их труд», — написал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Конкурс рационализаторов и изобретателей проводит реготделение СоюзМаш России при поддержке партнеров, в том числе великолукского технопарка «Электрополис» и «Единой России» в рамках партпроекта «Выбирай своё».