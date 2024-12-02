Общество

Пожарно-тактические учения проводят в общежитии на Запсковье

Пожарно-технические занятия с использованием специальной техники МЧС России проводятся в общежитии на улице Труда, 51 в Пскове 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото: Ольга Горячева / «ВКонтакте»

По словам очевидцев, на месте работают пять машин МЧС, пожарные шланги протянуты в общежитие.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, это пожарно-техническое занятие, цель — отработка навыков и повышение квалификации сотрудников ведомства.