Общество

Новогодние желания пятерых детей из Великих Лук исполнил Александр Козловский

В преддверии Нового года депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский исполнил желания пятерых детей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.





«С коллегами из "Единой России" исполнили новогодние желания детишек, чьи письма попали на ёлку желаний в Великих Луках, а также передали сладкие подарки. Эта добрая акция в торговом центре "Апельсин" проходит уже в тринадцатый раз. В этом году около 200 писем написали ребята из Великих Лук и Великолукского района. У каждого ребенка – своя мечта в канун самого любимого праздника, и мы хотим, чтобы каждая из них сбылась», - написал Александр Козловский.

Депутат снял с «Ёлки желаний» пять шаров с письмами.

Шестилетняя Алина хотела провести время с семьёй, поэтому получила настольные игры. Восьмилетний Никита загадал мягких игрушек: медведя и гуся, а семилетний Петя — игрушечный трактор. Их желания были исполнены.

Александр Козловский также купил акварельные маркеры для Вики и набор для лепки для Леры. Он уверен, что эти подарки принесут радость детям и создадут атмосферу праздника.

Помочь детям может каждый. Акция «Ёлка желаний» продлится до 23 декабря. О том, как принять в ней участие, можно узнать по ссылке.