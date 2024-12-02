Общество

Более 700 вывесок обновили в Пскове за год

Более 700 вывесок обновили в Пскове за 2024 год. Об этом заместитель главы администрации города Андрей Ульянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За 2024 год согласовано 711 вывесок. Не всегда это полная замена вывесок, дизайн-кодом предусмотрено приведение в соответствие. 711 заявлений нами было рассмотрено», — сказал Андрей Ульянов.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.