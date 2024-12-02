Общество

Профсоюз образования за четыре года выявил 860 нарушений по итогам проверки псковских работодателей

Об организации общественно-административного контроля за охраной труда рассказала на Х отчетно-выборной конференции Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 3 декабря председатель отраслевой организации профсоюза Наталья Горбачёва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего за отчетный период (2020-2024 годы) было проведено 209 проверок работодателей, выявлено 864 нарушения. По результатам проверок работодателям выданы акты и справки.

«Все перечисленные мероприятия не требуют финансовых затрат, поэтому ссылки работодателей на отсутствие денег не имеют под собой оснований», - отметила Наталья Горбачёва.