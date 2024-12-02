Общество

Псковичи в поисках новогоднего настроения: куда бежать, что делать?

До Нового года осталось меньше месяца. Всем известно, что к празднику лучше готовиться заранее, – уже пора начинать покупать подарки, писать письмо Деду Морозу и выбирать елочные шары. Но как начать все это делать, если погода совсем не радует, откуда взять новогоднее настроение среди серой слякоти? Сегодня мы собрали для вас локации, которые уже начали украшать к празднику. Прогулявшись по некоторым улицам или заглянув в уютные кафе, вы точно сможете вдохновиться и поймать настрой на то, чтобы начать свои новогодние дела!

В Пскове уже появились первые новогодние ели. Обе можно найти в Финском парке - рядом с рестораном «Лёвенъ» и банно-ресторанным комплексом «Гельдт».

Зеленые сияющие красавицы точно помогут поднять зимнее настроение.

Также новогоднее дерево уже украшает главный холл ТДЦ Fjord Plaza. Более того, в торговом центре проводят различные бесплатные мероприятия для детей. Например, недавно каждый желающий ребенок с помощью очаровательного эльфа мог написать письмо Деду Морозу.

Следующее мероприятие запланировано на 14 декабря. Горожан ждет анимация и мастер-класс по созданию елочной игрушки от JollyKids. Пока дети развлекаются, родители, не переживая, могут заглянуть за подарками для родных и близких.

Городские улицы тоже понемногу преображаются. Власти сообщили, что к 15 декабря украшение города будет полностью завершено. А пока вы можете вечером погулять на площади Ленина, где уже установили гигантские елочные шары.

По дороге на работу и домой обратите внимание, что на Ольгинском мосту уже повесили традиционную гирлянду.

А на столбах вдоль Рижского проспекта уютно расположились краснопузые снегири.

Многие кафе и магазины города начали украшать свои помещения и витрины. Например, в «ЭлеКафе» на стадионе «Электрон» уже вовсю сияет новогодняя елка.

К тому же, в этом году городские власти вновь объявили на лучшее новогоднее оформление. Вероятно, к Новому году город засияет пуще прежнего!

«В этом году мы решили возобновить конкурс на лучшее новогоднее оформление. В нём могут участвовать все виды магазинов, автосалоны и заправки, парикмахерские и аптеки, банки и гостиницы, рестораны и кафе, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, а также жители, которые украсят свои окна, балконы и дворы», - рассказал глава Пскова Борис Елкин.

Новогодние локации появились в студиях и лофтах Пскова. Может, чтобы создать настроение, стоит сходить на семейную фотосессию? Красивые карточки украсят ваш альбом, а само мероприятие точно запомнится надолго и поможет настроиться на праздничный лад.

С осенней погодой не так просто найти новогоднее настроение, но город начинает преображаться и готов помогать всеми силами. Начинайте составлять новогоднее меню, купите красивую свечку с ароматом мандаринов и создайте вишлист с подарками!

Ксения Журавкова