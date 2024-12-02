Общество

За помощью к Алексею Наумцу в ходе декабрьского приема обратились 27 человек

Во второй день декады приёмов граждан, посвящённой дню рождения партии «Единая Россия», 3 декабря, в региональной общественной приёмной «Единой России» состоялся приём граждан сенатором Российской Федерации Алексеем Наумцом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

В ходе приёма к сенатору обратились 20 человек лично и 7 — по телефону.

Большинство вопросов, с которыми обратились граждане, касались оказания медико-социальной помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям. В ходе приёма удалось оперативно решить четыре проблемы.

«Это, например, вопрос по выплатам с определением статуса военнослужащего. Прямо в ходе приема мы связались с воинской частью, и нам доложили уже, что приказ издан, выписка из приказа направлена в военно-социальный центр, и в декабре члены семьи получат выплаты», – пояснил Алексей Наумец.

В ходе приёма граждан в региональной общественной приёмной «Единой России» часто можно наблюдать, как люди, уже обратившиеся к сенатору ранее, приходят к нему снова, чтобы выразить свою благодарность.

Так, ветеран специальной военной операции, получивший ранение при выполнении боевой задачи, пришёл к сенатору вместе с матерью, чтобы выразить искреннюю признательность Алексею Наумцу за его участие в решении вопросов, связанных с реабилитацией, и дальнейшее содействие в трудоустройстве.

Подводя итоги приёма, сенатор отметил, что за время работы с обращениями граждан удалось привлечь различные ведомства, воинские части и фонд «Защитников Отечества». Было налажено межведомственное взаимодействие, и работа ведётся по различным направлениям. Коллеги активно сотрудничают и оперативно решают многие вопросы.

Декада приёмов проходит в региональной общественной приёмной «Единой России» и приурочена ко дню рождения партии. На вопросы отвечают представители руководящих органов партии, депутаты Государственной Думы, областного Собрания, городской Думы и сенаторы.

Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии является забота о семьях и детях. Предусмотрены меры социальной поддержки для многодетных и малообеспеченных семей. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением, заметили в отделении партии.