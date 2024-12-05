Общество

На «Европе Плюс» стартует новогодний Super Box с денежными призами

Декабрь — самое время запасаться подарками! Но «Европа Плюс» решила не ждать боя курантов. Радиослушатели будут получать денежные призы с 9 по 27 декабря. Каждый день — три раза — в праздничной игре Super Box.

Чтобы принять участие, достаточно внимательно следить за эфиром и после специального сигнала дозвониться по номеру +7 (495) 745-65-65. Счастливчик, которому удастся это сделать, уже победит — он сможет мгновенно получить 2025 рублей. Или же принять участие в суперигре. Тогда ему предстоит угадать, в какой из трёх подарочных коробок спрятаны заветные призы: 25 000 рублей или крутые наушники.

Чтобы шансы на победу были ещё выше, каждый может подписаться на телеграм-канал «‎Европы Плюс» — незадолго до старта каждого розыгрыша там будет появляться подсказка, по которой можно определить Super Box в суперигре.

Больше подробностей — в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на 102.1 FM

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