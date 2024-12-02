Общество

Великолукский хирург Сергей Коровкин ушел из жизни

Скончался известный великолукский хирург Сергей Коровкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебно-диагностическом центре «Семейный доктор».

Фото:Лечебно-диагностический центр «Семейный доктор»

«Его уход — это невосполнимая утрата не только для нас, но и для всего медицинского сообщества», — заявили представители медцентра «Семейный доктор».

Прощание с Сергеем Михайловичем Коровкиным состоится в четверг, в 10:30, в соборе Вознесения Христова, расположенном по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 5В.