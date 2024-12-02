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Общество

Великолукский хирург Сергей Коровкин ушел из жизни

04.12.2024 09:04|ПсковКомментариев: 0

Скончался известный великолукский хирург Сергей Коровкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебно-диагностическом центре «Семейный доктор».

Фото:Лечебно-диагностический центр «Семейный доктор»

«Его уход — это невосполнимая утрата не только для нас, но и для всего медицинского сообщества», — заявили представители медцентра «Семейный доктор».

Прощание с Сергеем Михайловичем Коровкиным состоится в четверг, в 10:30, в соборе Вознесения Христова, расположенном по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 5В.

Теги: #прощание #скорбь
Источник: Псковская Лента Новостей
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