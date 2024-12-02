Общество

Общественники и прокурор побывали в прогулочных дворах для осужденных в Великих Луках

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова учреждения, дислоцированные в Великих Луках, посетили прокурор области Андрей Мошков, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков, представители областной прокуратуры и члены ОНК. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН.

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Главной целью стала проверка условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, соблюдение их прав и законных интересов.

В рамках визита проверяющие посетили основные режимные, административно-хозяйственные объекты подведомственных УФСИН учреждений. Так, в СИЗО-2 осмотрены камеры, в том числе для содержания женщин с детьми, медицинская часть, сборное отделение, пост видеоконтроля, пищеблок, комната приема посылок и передач, помещение для проведения краткосрочных свиданий, часовня, отряд хозяйственного обслуживания.

В ИЦ-1 сотрудники надзорного ведомства и члены ОНК побывали в секциях, где проживают осужденные к принудительным работам, помещениях для нарушителей и прогулочных дворах, ознакомились с работой дежурной части.

Во время посещения учреждений УИС представителями прокуратуры и общественности проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания, производство следственных и судебных действий, трудоустройство, медицинское обеспечение, качество приготовления пищи.

На подведении итогов отмечены проблемные вопросы, выработаны пути их решения. Прокурор Псковской области указал на необходимость неукоснительного соблюдения прав и законных интересов осужденных и лиц, заключенных под стражу.