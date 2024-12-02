Общество

«Дедовы снасти» демонтируют на улице Рокоссовского в Пскове

Арбитражный суд Псковской области обязал индивидуального предпринимателя Юрия Шапиро произвести демонтаж самовольно установленного объекта движимого имущества с вывеской из баннерного полотна с текстом «Дедовы снасти», расположенного по адресу: город Псков, улица Рокоссовского, остановочный комплекс «Микрорайон "Рижский"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Администрация города Пскова обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Юрию Шапиро об обязании произвести демонтаж нестационарного торгового объекта.

Согласно материалом дела, между администрацией города Пскова и индивидуальным предпринимателем Юрий Шапиро был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Пскова.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению платы администрация уведомила предпринимателя о расторжении договора в одностороннем порядке и необходимости демонтажа торгового объекта.

Учитывая односторонний отказ от договора, администрация вынесла постановление о демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества. В связи с неосуществлением предпринимателем требований о демонтаже торгового объекта администрация обратилась в арбитражный суд.

3 декабря требования администрации удовлетворены в полном объеме.