Общество

Александр Быстрыкин потребовал доложить о результатах проверки нарушений жилищных прав несовершеннолетнего жителя Пскова

Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению жителя города Пскова, в несовершеннолетнем возрасте оставшегося без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

К Председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратился житель города Пскова, в несовершеннолетнем возрасте оставшийся без попечения родителей. Он сообщил, что в 2014 году был включен в списки лиц, нуждающихся в обеспечении квартирой, однако до настоящего времени его права не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В региональном следственном управлении по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.