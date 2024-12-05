Общество

День бесплатной юридической помощи для семей участников СВО проведут в Пскове

День бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей пройдет в псковском филиале фонда «Защитники Отечества» 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

По инициативе управления министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области проводится День бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, который призван помочь оперативно получить всю необходимую информацию о существующих мерах поддержки, а также помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан.

Прием проведут адвокаты, нотариусы Псковской области, сотрудники комитета по социальной защите Псковской области, комитета юстиции Псковской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области.

Мероприятие пройдет 12 декабря с 14.00 до 16.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области по адресу:

город Псков, улица Льва Толстого, 31А. Телефон для справок: 672-815, (8112) 33-10-96 (доб. 211).