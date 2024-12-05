Общество

Митинг в честь Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой прошел в Пскове

Митинг в честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой прошел в Пскове у Могилы Неизвестного солдата на площади Победы 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В мероприятии приняли участие представители власти, военнослужащие и ветераны, общественники.

Напомним, День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.