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Общество

День начала контрнаступления советских войск под Москвой вспоминают 5 декабря

05.12.2024 11:07|ПсковКомментариев: 0

День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.

Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца и продолжалось до весны 1942 года. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои.

Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, советские войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и освободили ряд населенных пунктов.

Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от разгрома.

Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое, международное значение – впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение, пишет calend.ru.

Битва под Москвой была отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях 40 частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тысяч воинов награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» награждено более 1 млн. человек (в том числе около 381 тысячи военнослужащих и примерно 639 тысяч гражданских лиц).

Сегодня же дата 5 декабря — ещё один повод вспомнить героев той войны. В этот день в Вооруженных силах Российской Федерации и других войсках проводятся торжественные мероприятия по увековечению памяти воинов, отличившихся в сражениях за столицу страны.

Митинг памяти, ритуал возложения цветов и гирлянды воинской славы пройдут в Пскове у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в 12.00. 
Теги: #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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