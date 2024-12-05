Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Бюджет без общественного обсуждения, 23 года «Единой России» и Вольфович вместо Ильича

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Соведущие передачи Александр Савенко, Андрей Маковский, Олег Добрынин обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания «соображальщиков»:

Бюджет без общественного обсуждения. Нужны ли публичные слушания? Или никому до них нет дела - ни политикам, ни гражданам?

23 года «Единой России». Как ей десятилетиями удается удерживать позиции и есть ли у оппозиционных партий шанс?

Вольфович вместо Ильича? Обсуждаем хайп вокруг предложения регионального координатора ЛДПР Антона Минакова заменить памятник Владимиру Ленину на Владимира Жириновского в эфире «ПЛН FM». Отметим, что слова псковского либерал-демократа процитировали «Лента.ру», «Красная весна» и другие СМИ.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена