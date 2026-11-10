В финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» вышли 24 участницы

По итогам полуфинала фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026», который прошел в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 8 ноября, в финал вышли 24 участницы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: Иван Храпенков

В конкурсной программе полуфинала были несколько дефиле, презентация участниц, шоу-выход в стиле 1990-х и шоу флагов городов Миссис Россия. Как отметили организаторы мероприятия, сотни псковичей пришли поддержать конкурсанток в этот день.

«Участницы готовились к этому дню в течении месяца, чтобы показать свои умения и доказать свою состоятельность к выходу в финал фестиваля!» — добавили организаторы.

По итогам полуфинала королевой в категории «Мисс» стала Марина Захарова, а в категории «Миссис» — Катерина Мишина. В итоге в финал фестиваля вышли 24 участницы в категории «Мисс и Миссис» в возрасте от 16 до 49 лет.

В жюри полуфинала вошли вторая Вице-Миссис Псков 2025, абсолютная королева 15 сезона конкурса Анастасия Гулина, Миссис Достояние России конкурса Миссис Россия Анастасия Сичкаренко, первая Вице Миссис Россия 2026, Миссис Псков 2025 Анна Шефер, обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии 2020 Светлана Шумейко, первая Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 Евгения Морозова, а также директор конкурса «Мисс и Миссис Псков», член оргкомитета федеральных проектов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Николай Королев.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2026» состоится 28 ноября и пройдет в спортивно-развлекательном центре «Простория».

Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая, модель и просто красавица — Анна Калашникова.

Почетными гостями церемонии финала станут бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.