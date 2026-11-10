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Проверить уровень глюкозы в крови великолучане смогут в Школе сахарного диабета

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В Великих Луках работает Школа сахарного диабета, где пациентов учат следить за уровнем сахара в крови, правильно питаться и снижать риск осложнений. Занятия проходят в филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

На занятиях специалисты объясняют, как контролировать уровень глюкозы, как питание и физическая активность влияют на здоровье, а также как правильно принимать назначенные лекарства и использовать инсулин. Пациентов учат распознавать признаки слишком низкого и высокого уровня сахара в крови. Кроме того, рассказывают, какие обследования необходимо проходить регулярно, чтобы избежать осложнений.

Занятия будут полезны людям с сахарным диабетом первого и второго типов. Посетить школу также могут жители с избыточным весом или ожирением, которые хотят узнать больше о профилактике заболевания.

Школа работает в кабинете №316 поликлиники №1 в Великих Луках. Для записи на занятия, необходимо обратиться к своему лечащему терапевту или позвонить по телефону 8 (81153) 3-73-21.

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