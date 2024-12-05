Общество

Руководители псковского отделения «Волонтёров Победы» организовали сопровождение мероприятия в Москве

Псковские руководители добровольческой организации «Волонтеры Победы» помогли организовать волонтерское сопровождение на крупном мероприятии в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель регионального штаба Псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

В ночь с 4 на 5 декабря на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы», приуроченные к началу контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году. Мероприятие прошло в рамках культурной программы Международного форума гражданского участия «Мы Вместе» по инициативе общественных организаций.

Со сцены в исполнении артистов театра и кино – Александра Михайлова, Ольги Будиной, Валерия Баринова, Егора Бероева, актеров Театра МОСТ, а также хора Сретенского монастыря – прозвучали произведения Константина Симонова, Александра Твардовского, Даниила Гранина, Роберта Рождественского и других авторов.

В ходе постановки была воссоздана атмосфера суровых дней декабря 1941 года: зрители прониклись тяготами и лишениями, с которыми столкнулся советский народ на нелегком пути к Великой Победе. Особое внимание уделили роли московского метро, служившего в годы войны не только бомбоубежищем, но и библиотекой, школой и даже местом торжественного заседания Моссовета. На платформах станции были установлены два тематических поезда Московского метрополитена «Музей Победы» и «Подвиг Народа».

Гостями мероприятия стали студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций (в том числе актив ВОД «Волонтеры Победы»), фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций, участники гуманитарных миссий.