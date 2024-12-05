Общество

Незаконный ввоз тонны говядины пресекли на границе РФ в Псковской области

На российско-белорусской границе в Псковской области приостановлен ввоз тонны говядины в четвертинах на кости, которая перевозилась в машине без холодильного оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Продукция направлялась на территорию страны из Республики Беларусь в неизвестном направлении.

В ходе ветеринарного контроля было обнаружено, что товар не имел маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, было установлено, что говядина перевозилась в машине, не оснащённой холодильным оборудованием, что могло привести к порче продукта.

Согласно указанию Россельхознадзора, ввоз говядины на кости с территории Беларуси, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещён. Это заболевание может быть опасно для человека и животных.

В результате перемещения говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза.