Общество

Михаил Ведерников: Наши волонтеры задействованы практически во всех сферах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил добровольцев за помощь, поддержку и важную работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона напомнил, что в Псковской области большая добровольческая команда — более 20 тысяч неравнодушных людей. Ими совершено множество добрых дел и реализовано более 700 благотворительных, образовательных и просветительских проектов.

«Наши волонтеры задействованы практически во всех сферах — патриотическое направление, социальные и медицинские инициативы, помощь в проведении культурных мероприятий. Но самая масштабная работа сегодня — поддержка участников СВО и их семей. Ресурсным центром добровольчества при поддержке жителей области направлено на передовую почти 2 тысячи тонн грузов на сумму более 170 млн рублей», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил волонтеров за помощь, поддержку, нужную и исключительно важную работу.

В этот день в муниципалитетах Псковской области проходит ряд мероприятий, направленных на поддержку добровольцев и волонтерской деятельности. Например, в псковском Доме молодежи прошли познавательные лекции и мастер-классы. С сегодняшнего дня по случаю праздника добровольчества по Пскову начали курсировать брендированные автобусы.