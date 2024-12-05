Общество

Татьяна Москалькова приняла ряд предложений псковского омбудсмена

В Москве прошла встреча уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой и псковского уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, по итогам встречи уполномоченный по правам человека РФ приняла ряд решений, направленных на реализацию предложений псковского омбудсмена.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

В ходе беседы обсудили вопросы защиты и восстановления прав военнослужащих — участников специальной военной операции, реализации мер социальной защиты в отношении семей участников специальной военной операции, а также защиты прав вынужденных переселенцев, которыми стали российские соотечественники, проживающие в странах Прибалтики.

Дополнительным вопросом обсуждения стала тема восстановления семейных связей между семьями, проживающими в России, и их родственниками, находящимися в Украине. По итогам встречи уполномоченный по правам человека Российской Федерации приняла ряд решений, направленных на реализацию предложений псковского омбудсмена.

Татьяна Москалькова пригласила Дмитрия Шахова посетить открытие в Доме прав человека выставки, посвящённой 160-летию судебной реформы в России. На данной выставке были представлены артефакты об истории создания и развития системы советской и российской адвокатуры.

«Изучение артефактов отечественной юриспруденции дает нам возможность заглянуть в прошлое, увидеть, какие механизмы были успешными и как их можно адаптировать для решения современных задач», - отметила на открытии выставки федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Во второй половине дня Дмитрий Шахов провел ряд встреч с руководящим составом аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации, на котором обсудили актуальные вопросы государственной правозащиты жителей Псковской области.