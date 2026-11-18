Ситуацию с соблюдением прав детей на территории Псковского муниципального округа обсудила глава муниципалитета Наталья Федорова с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. В ходе рабочей встречи, участники затронули тему взаимодействия с ведомствами, осуществляющими контроль в сфере семейного благополучия и организациями, оказывающими поддержку в случае возникновения необходимости. Об этом глава округа сообщила в Мах.

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«На муниципальном уровне, в рамках своих полномочий, предпринимаем необходимый комплекс профилактических и воспитательных мер для помощи семьям и детям из группы риска. Особое внимание уделяем работе с семьями участников спецоперации и многодетными семьями», - отметила Наталья Федорова.

С участием уполномоченного провели заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также Наталья Соколова посетила несколько учебных учреждений округа, среди которых Москвинская и Родинская школы, где пообщалась с учащимися и педагогическим коллективном, ознакомилась с условиями и учебно-воспитательным процессом.