Ситуацию с соблюдением прав детей на территории Псковского муниципального округа обсудила глава муниципалитета Наталья Федорова с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой. В ходе рабочей встречи, участники затронули тему взаимодействия с ведомствами, осуществляющими контроль в сфере семейного благополучия и организациями, оказывающими поддержку в случае возникновения необходимости. Об этом глава округа сообщила в Мах.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max
С участием уполномоченного провели заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также Наталья Соколова посетила несколько учебных учреждений округа, среди которых Москвинская и Родинская школы, где пообщалась с учащимися и педагогическим коллективном, ознакомилась с условиями и учебно-воспитательным процессом.