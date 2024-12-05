Общество

Николай Валуев: Будущее государства — это наши дети

Политика государства складывается вокруг его будущего, а будущее — это наши дети, заявил первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, об этом он рассказал, подводя итоги года в рамках ежегодного проекта ПЛН FM (102.6 FM) «Обратный отсчет».

«У нас Год семьи, надо это не забывать, хотя он не заканчивается, потому что демографический вопрос для России — это вопрос злободневный, крайне важный и непростой. Мы имеем СВО и конечно, связанную не только с ней ситуацию, которая отображается именно на демографии», - подчеркнул Николай Валуев.

В этот уходящий год многое было сделано для участников специальной военной операции и их семей. В Госдуме было принято очень много решений и законов, которые уже подписаны президентом, они были и в части социальный обязательств со стороны государства, и в части материальной поддержки. Также были проработаны вопросы выплат молодым мамам, женщинам в декрете, сохранения их рабочий мест.

В ходе эфира Николай Валуев поделился сложившейся традицией: по приезде в Псков посещать 76-ю воздушно-десантную дивизию. Он рассказал, что в свое время привозил сюда детей для погружения их в историю подразделения.

«Политика государства сейчас складывается вокруг его будущего, а будущее — это наши дети, и нам нужно делать все для того, чтобы земля русская находилась в руках граждан России, готовых ее защищать», - подытожил депутат.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Кроме Николая Валуева, в ней принял участие депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.