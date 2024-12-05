Общество

Елена Даньшова: Для решения кадровой проблемы в школах нужно поднять зарплаты

Для снижения нагрузки на учителей и решения кадровой проблемы необходимо изменить подход к оплате труда. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова высказала с беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я уже говорила, что учителей нужно разгрузить от лишних часов. Это можно сделать, изменив подход к оплате труда. Уровень образования, безусловно, играет роль, но учитель — это тот, кто учится всю жизнь, чтобы обучать других. Учебники, стандарты и требования постоянно меняются, и учитель должен быть в курсе этих изменений», - отметила Елена Даньшова

Директор школы считает, что необходимо изменить подход к оплате труда учителя, чтобы привлечь молодёжь в профессию и снизить кадровую проблему.

«Если учитель будет получать достойную зарплату, это поможет снизить кадровую проблему. Профессия станет более привлекательной, и молодежь пойдет в школу, если увидит, что за свой труд они будут получать достойное вознаграждение», - подчеркнула Елена Даньшова.

Таким образом, по мнению Елены Даньшовой, изменение подхода к оплате труда учителей может стать ключевым шагом в решении проблемы перегрузки и ухода педагогов в репетиторство.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению проработать вопрос перегрузки школьников.