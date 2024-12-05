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Елена Даньшова: Репетиторство востребовано из-за сложности экзаменов

Репетиторство востребовано из-за сложности экзаменов. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«К сожалению, репетиторство существует и постоянно востребовано именно потому, что необходимы дополнительные занятия. С одной стороны, мы говорим о том, что дети перегружены программами, а с другой стороны, мы видим, что единый государственный экзамен по некоторым предметам не соответствует школьной программе», - отметила Елена Даньшова.

Она пояснила, что требования на экзаменах завышены, задания зачастую выходят за рамки того, что изучается в школе. «Настолько сложные задания, что учитель не может охватить их в массовом порядке на уроках. Да, дополнительные занятия всегда были, как были и факультативы. Но в условиях колоссальной перегрузки учителей и нехватки кадров эти факультативы действительно повисают в воздухе», - поделилась директор школы.

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Тем не менее Елена Даньшова подчеркнула, что репетиторство — добровольный выбор родителей, оно не является обязательным элементом образовательной системы.

«Учителя готовят ребят к экзаменам, но если у родителей есть желание заниматься дополнительно с репетиторами, то почему бы и нет? В конечном итоге это добровольное желание родителя», - заключила она.