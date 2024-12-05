Общество

Пять правил для продления жизни на 10 лет назвала врач-гериатр

Вопросы здоровья, улучшения качества жизни и ее продления всегда стоят на первом месте у любого человека. Врач-гериатр Альбина Громова раскрыла секрет продления жизни на 10 лет с помощью пяти простых правил.

По словам врача, ежедневная физическая активность поможет укрепить сердечно-сосудистую систему и поддерживать мышечный тонус. Для этого необходимо заниматься спортом минимум 30 минут умеренно или 15 минут интенсивно, пишет RuNews24.ru.

«Сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами, безусловно, поможет предотвратить развитие хронических заболеваний и сохранить энергию. Конечно же, снижение уровня стресса с помощью медитации, йоги или других методов релаксации поможет улучшить общее состояние здоровья и продлить жизнь», - делится Альбина Громова.

Доктор отметила, что также весьма важную жизнь в продлении жизни играют общение с друзьями и родственниками, участие в общественных мероприятиях и волонтёрство. Все эти несложные способы социализации способствуют укреплению психического здоровья и, как следствие, увеличивают продолжительность жизни.

Кроме того, постоянное обучение и развитие новых навыков помогают сохранять мозг активным и предотвращают развитие деменции.

«Важно быть активным человеком в любом возрасте. Конечно, нужно избавляться от вредных привычек - курение и употребление алкоголя еще никому не добавляли здоровья и не продлевали жизнь. Путешествуйте, правильно и вкусно питайтесь, живите эту жизнь полной грудью, тогда вы будете счастливы еще много лет», - резюмирует Альбина Громова.