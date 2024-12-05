Общество

Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей платят страховые взносы для будущей пенсии

В соответствии с законодательством, самозанятые граждане уплачивают только налог на профессиональный доход. Однако они могут формировать пенсию самостоятельно, уплачивая страховые взносы в отделение СФР по Псковской области. В настоящее время в отделении состоит на учете более 1,4 тысячи самозанятых, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

В 2024 году минимальный размер страховых взносов равен 50798,88 рубля, что составляет 1,037 балла ИПК. При его уплате в полном размере в страховой стаж засчитывается один год. В случае перечисления взносов ниже минимально размера в стаж будет включен период, пропорциональный этой сумме. Максимальный размер взносов составляет 406 391,04 рубля, что составляет 8,292 балла ИПК.

«Граждане самостоятельно определяют размер взносов. Оплата может производиться как единым платежом, так и частями. Исчисление размера страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, производится плательщиком самостоятельно. Срок оплаты должен быть не позднее 31 декабря. Пенсионные коэффициенты и стаж отражаются на индивидуальном лицевом счете до 1 марта следующего года, - рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Заявление для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать в электронном виде через личный кабинет страхователя на официальном сайте Социального фонда, на портале госуслуг, в мобильном приложении «Мой налог» или в бумажном виде в любую клиентскую службу отделения СФР по месту жительства.

После регистрации в приложении «Мой налог» страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году, сведениям об учтенных платежах и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

С подробной информацией о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно познакомиться на сайте Социального фонда России.

Также можно обратиться по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 00 200 98.