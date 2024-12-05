Более 1,4 тысячи самозанятых псковичей платят страховые взносы для будущей пенсии

В соответствии с законодательством, самозанятые граждане уплачивают только налог на профессиональный доход. Однако они могут формировать пенсию самостоятельно, уплачивая страховые взносы в отделение СФР по Псковской области. В настоящее время в отделении состоит на учете более 1,4 тысячи самозанятых, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.
В 2024 году минимальный размер страховых взносов равен 50798,88 рубля, что составляет 1,037 балла ИПК. При его уплате в полном размере в страховой стаж засчитывается один год. В случае перечисления взносов ниже минимально размера в стаж будет включен период, пропорциональный этой сумме. Максимальный размер взносов составляет 406 391,04 рубля, что составляет 8,292 балла ИПК.
Заявление для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать в электронном виде через личный кабинет страхователя на официальном сайте Социального фонда, на портале госуслуг, в мобильном приложении «Мой налог» или в бумажном виде в любую клиентскую службу отделения СФР по месту жительства.
После регистрации в приложении «Мой налог» страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году, сведениям об учтенных платежах и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.
С подробной информацией о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию можно познакомиться на сайте Социального фонда России.
Также можно обратиться по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 00 200 98.