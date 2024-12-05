Общество

Трехдневный «Надзор» объявлен в Псковском районе

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» будет проведена в Псковском районе местным отделением МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В рамках проведения операции внимание будет сконцентрировано на:

выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, совершенных поднадзорными лицами;

выявление преступлений превентивных составов, в том числе совершенных на бытовой почве, совершенных поднадзорными лицами;

выявление лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, не состоящих на учетах;

осуществление контроля за поведением поднадзорных лиц и, состоящих на профилактических учетах;

раскрытие преступлений, розыск преступников, крывшихся от следствия и суда;

укрепление связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения.

Операция будет проходить до 9 декабря текущего года.