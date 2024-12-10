Общество

Елочные базары заработают с 15 декабря в Пскове

С 15 декабря в Пскове откроются ёлочные базары. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова

В этом году приобрести ели и сосны будет возможность в одной из 17-ти торговых точек, расположенных в разных районах города.

«Все места продаж останутся такими же, как и в прошлом году, для вашего удобства», - подчеркнул глава города Пскова Борис Елкин.

Елочные базары будут располагаться по следующим адресам: