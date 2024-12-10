Елочные базары заработают с 15 декабря в Пскове

С 15 декабря в Пскове откроются ёлочные базары. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова
В этом году приобрести ели и сосны будет возможность в одной из 17-ти торговых точек, расположенных в разных районах города.
«Все места продаж останутся такими же, как и в прошлом году, для вашего удобства», - подчеркнул глава города Пскова Борис Елкин.
Елочные базары будут располагаться по следующим адресам:
Рижский проспект, в торце дома №50 - 2 точки;
Рижский проспект, в торце дома №51 - 1 точка;
Рижский проспект, в торце дома №55 - 1 точка;
улица Труда, дом №50 - 1 точка;
улица Коммунальная, (за автобусной остановкой «Гулливер») - 3 точки;
улица Алехина, напротив дома №2 (площадка у павильонов) - 1 точка;
улица Рокоссовского, у дома №22 - 1 точка;
улица Народная, напротив дома №45 - 1 точка;
улица Алтаева, у дома №8 - 1 точка;
улица Гагарина, у дома №2 - 1 точка;
улица Яна Фабрициуса, дом №5-а - 1 точка;
улица Коммунальная, дом №45 - 1 точка;
проспект Энтузиастов, дом №5 - 1 точка;
улица Коммунальная, дом №48 - 1 точка.