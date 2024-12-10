Общество

«Разговоры о важном» нравятся учащимся – эксперт «Росдетцентра»

«Разговоры о важном» в школах получают широкий отклик среди обучающихся. Об этом заявила главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Она напомнила, что главная задача программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» – это воспитание гармоничной, социально развитой, активной личности. По словам эксперта, детям нравится данные занятия, они узнают много полезного и для развития себя как личности, и в части государства. Поэтому «Разговоры о важном» значимы и нужны, считает Юлия Колбасова.

Реализация данной программы на территории области обсуждалась в рамках первого Форума классных руководителей в Великих Луках, а также на региональном семинаре с классными руководителями, советниками директоров по воспитанию. Было озвучено предложение приглашать на «Разговоры о важном» представителей некоммерческих организаций, общественности.

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«Важно, чтобы на занятиях был диалог, а не монолог, чтобы мнение детей, их высказывания - слышали. Должна быть живая дискуссия, обсуждение. И еще один очень важный момент: «Разговоры о важном» должны не заканчиваться в понедельник, а продолжаться на протяжении всей учебной недели в виде общественно значимой деятельности», - уверена специалист.

В качестве примера она привела волонтёрство: например, ребята могут сходить с классным руководителем в приют, либо организовать сбор корма для бездомных животных. «То есть, чтобы действие продолжалось, и тогда это действительно останется в сердцах ребят», - уточнила Юлия Колбасова.