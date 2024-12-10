Общество

Новые советники по воспитанию в Псковской области пройдут переподготовку

Программа профессиональной переподготовки советников директоров по воспитанию в Псковской области продолжится в 2025 году. Об этом сообщила руководитель областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты региона Екатерина Гончарова в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Советники появились в школах и учреждениях среднего профессионального образования с 1 сентября 2023 года. Многие из учителей, назначенные на эту должность, имели базовое педагогическое образование. «В связи с этим по поручению комитета по образованию Псковской области в рамках госзадания была разработана программа профпереподготовки, которая позволила по запросу регионального представительства «Росдетцентра» обучить советников по воспитанию. Эта программа продолжится на 2025 год в связи с тем, что с 1 сентября команда советников по воспитанию наверняка пополнится новыми педагогами, которым потребуется профпереподготовка», - уточнила Екатерина Гончарова.

Программы повышения квалификации подразумевают ряд направлений, в том числе в сфере работы с девиацией, духовно-нравственного воспитания, взаимодействия с родительской аудиторией. «Мы в плотном контакте и стараемся работать по тому запросу, который формулирует педагогическое сообщество, в том числе через «Росдетцентр», Министерство просвещения РФ, комитет по образованию Псковской области, для того, чтобы работа института была максимально эффективна при реализации государственных и региональных задач», - добавила специалист.