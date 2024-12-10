Общество

40% псковичей рассчитывают на годовые премии – опрос

4 из 10 работающих надеются получить премию по итогам 2024 года. 3 из 10 работодателей выплатят премии всем своим сотрудникам, в каждой пятой компании решение о премировании будет принято в индивидуальном порядке. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные горожане из Пскова.

40% псковичей рассчитывают на годовые премии. Псковичи до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше (46 и 33% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (50%).

Количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, — 33%. Еще 21% работодателей будут принимать решение о выплате премий в индивидуальном порядке: в зависимости от результатов работы в 2024 году.

О планах выплатить тринадцатые зарплаты рассказывали реже: 7% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 9% будут действовать выборочно.