Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Покровский «Питейный квиз»
Готовим сами Как в ресторане
Быть классным
Образовательная среда
Обследования без очередей и хамства
«Легкая кухня»
оценка качества Псковских педагогов
От стекляшки до «чебурашки»
Защитить от хулиганов
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Платное лечение
 
 
 
ещё Общество 10.12.2024 19:082 Приоритеты бюджета-2025 обсудили с Михаилом Ведерниковым депутаты-единороссы 11.12.2024 22:000 Кризисный психолог рассказала, как освободиться от обид и вернуть себе радость жизни 11.12.2024 21:400 Сервис «Ход исполнительного производства» стал доступен на «Госуслугах» 11.12.2024 21:200 Новый ФАП возвели в Дедовичском районе 11.12.2024 21:000 Замруководителя псковского УФССП проведет прием граждан в Великих Луках 11.12.2024 20:510 Правительство Псковской области активно внедряет искусственный интеллект в государственный сектор
 
 
 
Самое популярное 05.12.2024 13:090 Интерактив: Девять кругов ада в «миграционке» 04.12.2024 16:283 Кондуктор получила тяжелую травму в автобусе в Псковской области 04.12.2024 10:010 В отеле под Петербургом обнаружили голый труп псковича на унитазе 07.12.2024 13:3614 Бросить нельзя достроить. Хроники Северного обхода Пскова 04.12.2024 09:040 Великолукский хирург Сергей Коровкин ушел из жизни
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам предлагают стать частью международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

11.12.2024 18:26|ПсковКомментариев: 0

На базе Псковского городского молодёжного центра открылся муниципальный штаб центра подготовки волонтёров международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Штаб создан с целью привлечения, обучения и мотивации добровольцев, которые будут участвовать в мероприятиях, посвящённых сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре. 

Открытие штаба состоялось 9 декабря. В рамках его работы планируется проведение различных мероприятий и событий, направленных на подготовку волонтёров к участию в памятных и праздничных акциях, связанных с юбилеем Победы. Добровольцы смогут получить необходимые знания и навыки для участия в значимых общественных инициативах.

«Муниципальный штаб станет местом, где каждый сможет найти своё место в большом деле сохранения памяти о подвиге наших предков, – отметила Кристина Яковлева, начальник отдела добровольчества молодёжного центра Пскова. – Уверена, что совместными усилиями мы сделаем предстоящие юбилейные мероприятия яркими и значимыми событиями для всех жителей Пскова».

Чтобы стать частью международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, достаточно зарегистрироваться на сайте Движения волонтёрыпобеды.рф и воспользоваться кнопкой «Присоединиться».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы нагрузку на сегодняшних школьников чрезмерной?
В опросе приняло участие 141 человек
11.12.2024, 22:000 Кризисный психолог рассказала, как освободиться от обид и вернуть себе радость жизни 11.12.2024, 21:530 Россияне жалуются на сбои в работе WhatsApp 11.12.2024, 21:440 В Госдуме перенесли рассмотрение законопроекта об организации местного самоуправления на 2025 год 11.12.2024, 21:400 Сервис «Ход исполнительного производства» стал доступен на «Госуслугах»
11.12.2024, 21:200 Новый ФАП возвели в Дедовичском районе 11.12.2024, 21:170 Водителю, сбившему пешехода в Пскове, назначено химико-токсикологическое исследование 11.12.2024, 21:120 Сотрудник охранной службы скончался на рабочем месте в Псковском районе 11.12.2024, 21:000 Замруководителя псковского УФССП проведет прием граждан в Великих Луках
11.12.2024, 20:510 Правительство Псковской области активно внедряет искусственный интеллект в государственный сектор 11.12.2024, 20:400 Митрополит Матфей и начальник псковской Росгвардии провели рабочую встречу  11.12.2024, 20:360 «Кулов-фест» в Пскове открылся постановкой на татарском языке 11.12.2024, 20:200 Пскович вышел в финал всероссийского конкурса «Знание. Лектор»
11.12.2024, 20:140 У каждого четвёртого жителя Псковской области случались эксцессы на новогоднем корпоративе - опрос 11.12.2024, 20:010 Отпевание Валерия Павлова состоится в Пскове в храме Сергия с Залужья 13 декабря 11.12.2024, 20:000 Приставы призвали псковичей соблюдать «цифровую гигиену» 11.12.2024, 19:470 Сотрудники УФСИН по Псковской области приняли участие в молебне в честь преподобного Пимена Угрешского
11.12.2024, 19:400 Стартовал прием заявок на конкурс соцпроектов молодых семей Псковской области 11.12.2024, 19:311 Валерия Павлова посмертно наградят орденом «За заслуги перед Псковской областью» 11.12.2024, 19:200 Студентов псковских колледжей приглашают на Кубок России по интеллектуальным играм 11.12.2024, 19:030 Мошенники стали рассылать псковичам сообщения о налоговых задолженностях от имени ФНС
11.12.2024, 19:000 Прокуратура контролирует завершение капремонта домов в Пыталово 11.12.2024, 18:390 Что такое автоУСН, рассказали представители налоговой в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 11.12.2024, 18:340 «Подстрочник»: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» как сообщество глав. ВИДЕО 11.12.2024, 18:320 Борис Елкин о работах в школе №2: Окончание капремонта вынужденно задержалось
11.12.2024, 18:322 Елена Тимашова: Ни один муниципальный глава Псковского области не пожалел о реформе 11.12.2024, 18:290 Центр дневного пребывания для особых детей открыли в Великих Луках 11.12.2024, 18:260 Псковичам предлагают стать частью международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы 11.12.2024, 18:230 «Совет муниципальных образований» заявил три законодательные инициативы — Валентина Понизовская
11.12.2024, 18:170 Викторину на знание Гарри Поттера проведут для подростков в Пскове 11.12.2024, 18:160 Псковский музей-заповедник опубликовал режим работы на новогодних праздниках 11.12.2024, 18:140 «Зверьё моё»: Морской дракон, мраморный рак и кошка 11.12.2024, 18:091 В Пскове обсудили развитие дополнительного образования для одарённых детей
11.12.2024, 18:080 Фотофакт: Крашеные деревья в грузовике удивили псковичей 11.12.2024, 18:040 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о стремительно меняющемся мире 11.12.2024, 18:030 Валентина Понизовская: Зарплата муниципальных служащих увеличится до 46-49 тысяч рублей 11.12.2024, 17:580 Андрей Козлов: Стоимость запчастей в аграрном секторе привязана к курсу валют
11.12.2024, 17:380 «Нареканий не поступало»: В налоговой рассказали о внедрении автоУСН в Псковской области 11.12.2024, 17:340 «Литературная вечеринка не трех поэтов» пройдет в Пскове 12 декабря 11.12.2024, 17:280 Коллекционную медаль «Горводоканала» разыгрывают в Пскове 11.12.2024, 17:250 Елена Тимашова: «Совет муниципальных образований» решает застарелые проблемы 
11.12.2024, 17:170 Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Валерия Павлова 11.12.2024, 17:150 «Беседка»: «Кулов-фест» на псковской сцене. ВИДЕО 11.12.2024, 17:140 Псковичку задержали за кражу одежды из магазина на улице Труда 11.12.2024, 17:120 Режиссер Тимур Кулов: Классическая постановка — это баланс на тонком лезвии
11.12.2024, 16:530 Депутаты, члены Молодёжного парламента и особенные дети сыграли в бочче 11.12.2024, 16:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 декабря 11.12.2024, 16:450 До -5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 12 декабря 11.12.2024, 16:400 Александр Гончаренко о депутатах седьмого созыва и работе гордумы в 2024 году
11.12.2024, 16:220 Писковская школа признана лучшей в Псковском районе 11.12.2024, 16:190 Вопрос установки сотовой вышки в Пыталовском округе поднял Виктор Остренко 11.12.2024, 16:110 Россиянку осудили за удар мужа ножом на почве ревности 11.12.2024, 16:050 В глазах смотрящего
11.12.2024, 16:050 Специалисты спрогнозировали очередной скачок цен на автомобили 11.12.2024, 16:040 «Обратный отсчет»: Работа Псковской городской Думы в 2024 году. ВИДЕО 11.12.2024, 15:480 Дорогу Родовое – Мирный – Линово – Пыталово отремонтируют 11.12.2024, 15:410 Суд признал законным требование демонтировать в Пскове вывеску «Красное&Белое»
11.12.2024, 15:370 Глава Пскова выразил соболезнования родным и близким Валерия Павлова 11.12.2024, 15:340 Счетная палата выявила нарушения в Новоржевском культурно-спортивном комплексе 11.12.2024, 15:180 Отдельный документ и комиссию по работе с муниципальными субсидиями не будут создавать в Псковской области 11.12.2024, 15:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга: Что такое АвтоУСН?
11.12.2024, 15:010 Шестимиллиардные поправки в бюджет 2025 года рассмотрела согласительная комиссия 11.12.2024, 14:440 Выход на лед запретили в Усвятском округе 11.12.2024, 14:440 Скончался бывший председатель Общественной палаты Псковской области и экс-директор театра Валерий Павлов 11.12.2024, 14:400 В России подешевели некоторые продукты
11.12.2024, 14:350 Спектакль-вестерн режиссера Тимура Кулова покажут псковичам 11.12.2024, 14:180 Валентина Понизовская: Усиливается сотрудничество «Совета муниципальных образований» с органами исполнительной власти 11.12.2024, 14:150 Почтоматы могут разрешить размещать в многоквартирных домах 11.12.2024, 14:000 Ферма по разведению маралов появилась в Куньинском районе
11.12.2024, 13:560 Сессия Псковской городской Думы состоится 20 декабря 11.12.2024, 13:530 Режиссер Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема» 11.12.2024, 13:470 Псковский губернатор участвует в международной конференции по ИИ и машинному обучению 11.12.2024, 13:430 Охранную организацию в Пскове оштрафовали за нарушение лицензионных требований
11.12.2024, 13:380 Спектакль «Приключения Рустема» откроет «Кулов-фест» 11 декабря 11.12.2024, 13:321 Культурное наследие в цифрах. ИНФОГРАФИКА 11.12.2024, 13:160 Госдума приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка 11.12.2024, 13:080 100 предложений в проект бюджета от Артура Гайдука переданы в правительство региона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru