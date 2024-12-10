Общество

Псковичам предлагают стать частью международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

На базе Псковского городского молодёжного центра открылся муниципальный штаб центра подготовки волонтёров международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Штаб создан с целью привлечения, обучения и мотивации добровольцев, которые будут участвовать в мероприятиях, посвящённых сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Открытие штаба состоялось 9 декабря. В рамках его работы планируется проведение различных мероприятий и событий, направленных на подготовку волонтёров к участию в памятных и праздничных акциях, связанных с юбилеем Победы. Добровольцы смогут получить необходимые знания и навыки для участия в значимых общественных инициативах.

«Муниципальный штаб станет местом, где каждый сможет найти своё место в большом деле сохранения памяти о подвиге наших предков, – отметила Кристина Яковлева, начальник отдела добровольчества молодёжного центра Пскова. – Уверена, что совместными усилиями мы сделаем предстоящие юбилейные мероприятия яркими и значимыми событиями для всех жителей Пскова».

Чтобы стать частью международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, достаточно зарегистрироваться на сайте Движения волонтёрыпобеды.рф и воспользоваться кнопкой «Присоединиться».