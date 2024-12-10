Общество

Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Валерия Павлова

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким экс-председателя Общественной палаты Псковской области, Почётного гражданина города Пскова Валерия Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня наш регион и все мы понесли большую утрату – ушёл из жизни талантливый человек, достойный гражданин своей страны, патриот малой Родины, профессионал своего дела. Валерий Фёдорович прожил яркую и насыщенную жизнь. Его профессиональные и человеческие интересы охватывали многие сферы жизни – писатель, деятель культуры, общественный активист, интеллектуал, весёлый и неравнодушный человек», - отметили в Собрании.

Валерий Павлов родился и всю жизнь прожил в Пскове. Автор множества книг и научно-популярных публикаций, тематика которых всегда связана с историей и культурой псковской земли. Почти два десятилетия был директором Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, возглавлял Общественную палату Псковской области второго и третьего составов.

«Его энергия и знания всегда были направлены на созидание. Добрую память и самые светлые воспоминания о Валерии Фёдоровиче мы навсегда сохраним в своих сердцах!» - добавили в Собрании.