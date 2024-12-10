Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Валерия Павлова

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким экс-председателя Общественной палаты Псковской области, Почётного гражданина города Пскова Валерия Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Валерий Павлов родился и всю жизнь прожил в Пскове. Автор множества книг и научно-популярных публикаций, тематика которых всегда связана с историей и культурой псковской земли. Почти два десятилетия был директором Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, возглавлял Общественную палату Псковской области второго и третьего составов.
«Его энергия и знания всегда были направлены на созидание. Добрую память и самые светлые воспоминания о Валерии Фёдоровиче мы навсегда сохраним в своих сердцах!» - добавили в Собрании.