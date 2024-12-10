Общество

Мошенники стали рассылать псковичам сообщения о налоговых задолженностях от имени ФНС

На личные почтовые ящики налогоплательщиков города Пскова могут поступать письма от мошенников, действующих якобы от имени ФНС России, содержащие ссылки с указанием неизвестных реквизитов карт оплат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы по Псковской области.

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Фото: УФНС России по Псковской области

ФНС России проводит информирование налогоплательщиков юридических лиц, иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями о наличии задолженности посредством СМС и (или) E-mail сообщений. Данное информирование осуществляется в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового Кодекса РФ только с согласия налогоплательщика.

Отметим, в официальном сообщении от ФНС (отправитель - nalog.ru) указывается только сумма задолженности и адрес раздела официального сайта налоговой службы.

Чтобы не стать жертвами злоумышленников, необходимо помнить определенные правила.

Во-первых, ФНС России не рассылают сообщения о наличии задолженности с предложениями оплатить задолженность онлайн. Данные сообщения являются преступными действиями мошенников.

Во-вторых, если полученное письмо вызывает сомнения, информацию о наличии задолженности можно уточнить:

в личном кабинете на официальном сайте ФНС России;

в личном кабинете на портале Госуслуг;

в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Кроме того, в любое время уточнить информацию можно позвонив на телефонный номер Единого контакт - центра ФНС России 8-800-222-22-22.