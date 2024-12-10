Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год.
Досрочный период ЕГЭ:
- 21 марта — география и литература;
- 25 марта — русский язык;
- 28 марта — математика базового и профильного уровней;
- 1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
- 4 апреля — иностранные языки (устная часть);
- 8 апреля — информатика и обществознание;
- 11 апреля — история и химия.
Основной период ЕГЭ:
- 23 мая — история, литература и химия;
- 27 мая — математика базового и профильного уровней;
- 30 мая — русский язык;
- 2 июня — обществознание, физика;
- 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);
- 10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
Пересдача состоится 3 и 4 июля, пишет РИА Новости.
Досрочный период ОГЭ:
- 22 апреля — математика;
- 25 апреля — русский язык;
- 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;
- 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.
Основной период ОГЭ:
- 21 и 22 мая — иностранные языки;
- 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
- 29 мая — география, история, физика, химия;
- 3 июня — математика;
- 6 июня — география, информатика и обществознание;
- 9 июня — русский язык;
- 16 июня — биология, информатика, литература, физика.
ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.