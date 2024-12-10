Общество

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание единого и основного государственных экзаменов — ЕГЭ и ОГЭ — на 2025 год.

Досрочный период ЕГЭ:

21 марта — география и литература;

25 марта — русский язык;

28 марта — математика базового и профильного уровней;

1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

4 апреля — иностранные языки (устная часть);

8 апреля — информатика и обществознание;

11 апреля — история и химия.

Основной период ЕГЭ:

23 мая — история, литература и химия;

27 мая — математика базового и профильного уровней;

30 мая — русский язык;

2 июня — обществознание, физика;

5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть);

10 и 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

Пересдача состоится 3 и 4 июля, пишет РИА Новости.

Досрочный период ОГЭ:

22 апреля — математика;

25 апреля — русский язык;

29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;

6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

Основной период ОГЭ:

21 и 22 мая — иностранные языки;

26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;

29 мая — география, история, физика, химия;

3 июня — математика;

6 июня — география, информатика и обществознание;

9 июня — русский язык;

16 июня — биология, информатика, литература, физика.

ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам начинаются в 10:00 по местному времени.