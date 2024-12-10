Общество

Сергей Вострецов: Конституция — это не просто документ, это основа жизни

Глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов от всего объединения СОЦПРОФ и от себя лично поздравил россиян с Днем Конституции Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СОЦПРОФ.

«Этот день символизирует важнейший этап в развитии нашего государства, закрепляя основные права и свободы граждан, а также принципы социальной справедливости и защиты прав трудящихся. Конституция — это не просто документ, это основа, на которой строится наше общество, наша жизнь и наше будущее», - отметил Сергей Вострецов.

Он также подчеркнул важную роль профсоюзов, в частности СОЦПРОФ, в защите прав и интересов работников.

«Мы стоим на страже трудовых прав, обеспечиваем социальные гарантии и боремся за достойные условия труда для каждого. Профсоюзы — это ваша сила, ваша защита и ваш голос, и мы продолжаем активно работать над тем, чтобы каждый гражданин России чувствовал себя защищенным и услышанным. Давайте вместе стремиться к укреплению демократических принципов, социальной справедливости и взаимопомощи. Пусть каждый день, основанный на нашей Конституции, станет шагом к лучшему будущему для всех нас», - дополнил экс-депутат.