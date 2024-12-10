Общество

Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам в День Конституции

Глава города Пскова Борис Елкин торжественно вручил паспорта гражданина Российской Федерации псковским школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Церемония состоялась в детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 12 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

Вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало доброй традицией. Считается, что таким образом у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам Российской Федерации.

Вместе с паспортом глава города вручил подросткам Конституцию Российской Федерации и значки «Движения Первых». Паспорта сегодня получили 13 подростков.

Торжественное вручение паспортов приурочили ко Дню Конституции, который отмечают в России 12 декабря.