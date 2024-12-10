Общество

Wildberries будет продавать билеты на поезда

Маркетплейс Wildberries подписал соглашение с РЖД, в соответствии с которым онлайн-площадка будет продавать билеты на поезда.

РЖД и ООО «РВБ» (Wildberries) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Пассажирского форума. PRO//Движение». Подписи под документом поставили заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников и директор по связям с госорганами объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Этин.

«Основная цель заключенного соглашения – повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов. Так, стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт», - говорится в сообщении РЖД к подписанию.

Также планируется совместно популяризировать различные туристические продукты холдинга РЖД и другие небилетные железнодорожные сервисы (например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.).

«Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей онлайн-площадкой Wildberries предусматривает интеграцию цифрового сервиса по реализации билетов на железнодорожный транспорт в цифровую платформу маркетплейса», - приводятся в сообщении слова Колесникова.

Взаимодействие с Wildberries планируется осуществлять через мультимодальную цифровую платформу «Инновационная мобильность». Интеграция будет происходить посредством API-подключения, билеты на поезда и сопутствующий контент пользователи маркетплейса смогут оформлять непосредственно через интерфейс Wildberries, пишет РИА Новости.