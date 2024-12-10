Общество

Жителей Пскова пригласили украсить елку для регионального конкурса

Елку микрорайона Овсище в сквере «Соколинка» выбрали для участия в региональном этапе конкурса «Елки России», сообщается в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Для участия в конкурсе нужно украсить елку игрушками, сделанными своими руками.

«Мы приглашаем жителей микрорайона, а также мастеров-ремесленников присоединиться к общему украшению елки! Ваши творения и по возможности их авторов опубликуем в группе», - говорится в сообщении.

Общий сбор 17 декабря в 17:00 в сквере «Соколинка».