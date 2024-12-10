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Общество

Важнейшее событие года назвал главный федеральный инспектор по Псковской области

12.12.2024 15:57|ПсковКомментариев: 0

Главным событием 2024 года стали выборы президента России. Такое мнение высказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он считает, что масштаб этого события и его результаты «мы сможем оценить только через год». 

«У меня такое ощущение, что заряд единства, консолидации, который был продемонстрирован на этих выборах, мы будем еще долго нести», - продолжил Александр Хлопков.  

Напомним, по итогам голосования 15-17 марта действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов - более 76 млн голосов и 87,28% при рекордной явке 77,49%.
По мнению Александра Хлопкова, при оценке итогов президентской кампании в первую очередь важны не проценты и цифры, а то, что на выборах народ выбрал будущее. 

«Если опросить избирателей, то мы услышим ответ, что они голосовали в том числе за мир, где Россия сильная, суверенная, самобытная страна, с чьим мнением считаются и чье мнение уважают», - сказал главный федеральный инспектор. 

По его словам, после президентских выборов глобальных изменений в задачах, которые стоят перед ним, как сотрудником аппарата полномочного представителя президента в СЗФО, не произошло. 

«Но я ощущаю, что уровень контроля, уровень внимания растет», -  рассказал Александр Хлопков.

Отвечая на вопросы ведущего о формате взаимоотношений с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, Александр Хлопков вновь подтвердил, что не стремится кого-либо напугать. 

«Можно быть страшным, а можно быть конструктивным: объяснять, разъяснять. Механизма запугать у меня нет. Я исхожу из того, чтобы понимать проблематику, предлагать варианты решения проблемы и контролировать», - рассказал главный федеральный инспектор. Он признал, что остается немало проблем, с которыми сталкиваются люди на местах, однако при их решении «важно разбираться в проблеме и помогать, а не быть инструментом устрашения».

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года. В декабре 2024-го участниками программ уже стали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутаты Государственной Думы — секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. В ближайшие недели гостями студии станут другие известные лидеры общественного мнения.

Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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