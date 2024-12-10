Общество

Виктор Антонов: Наша жизнь складывается из постулатов, заложенных Конституцией

Вся наша жизнь и наши права складываются из тех постулатов, которые прописаны в основном законе Российской Федерации - Конституции. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Наша страна не первая и не последняя имеет свою Конституцию. Все страны имеют основной закон государства. Конечно, это очень важная тема. Важнейший, наверное, самый главный документ нашего государства. В нашей Конституции прописаны и право на труд, и право на образование. Права, которые мы сегодня имеем в нашем государстве, все они прописаны в нашей Конституции, поэтому сказать, что мы не знаем, что это такое - неправильно, потому что вся наша жизнь складывается из тех постулатов, которые заложены в основном законе», - отметил Виктор Антонов.

Напомним, 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации.