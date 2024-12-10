Общество

Главный федеральный инспектор по Псковской области поделился своей новогодней традицией

Своими планами на Новый год поделился главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в программе «Обратный отсчет» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Новый год я отмечу традиционно с семьей. Подготовкой по большей части занимается женская часть семьи, но у меня есть традиция: каждый год обещать себе есть меньше за новогодним столом. Пока есть традиция только обещать. Реализовать ее до конца не получается. Буду надеяться, что в наступающем году я ее реализую», - поделился Александр Хлопков.

Также инспектор добавил, что рост цен на товары к новогоднему столу - это неприятно. «Конечно, было бы приятно, чтобы на свою зарплату человек мог купить больше, а рост цен создает обратную тенденцию, но думаю, что новогодний стол получится накрыть», - подытожил Александр Хлопков.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года. В декабре 2024-го участниками программ уже стали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутаты Государственной Думы — секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. В ближайшие недели гостями студии станут другие известные лидеры общественного мнения.