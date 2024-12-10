Общество

В Пскове пройдут бесплатные вебинары по бизнес-управлению

В Пскове пройдут бесплатные вебинары по бизнес-управлению. В рамках образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

16 декабря в 11.30 состоится вебинар для селлеров и менеджеров маркетплейсов «Бизнес на маркетплейсах: финансовое планирование и развитие в 2025 году». Участники обсудят выбор перспективных категорий, последствия отсутствия финансового планирования, инструменты для точного прогнозирования прибыли и наглядные примеры успешных продаж на маркетплейсах. Для участия необходима регистрация.

17 декабря в 10.00 состоится вебинар «Как проводить медицинские осмотры водителей дистанционно». Это мероприятие будет полезно для руководителей по охране труда и безопасности дорожного движения, руководителей транспортных отделов и директоров по цифровой трансформации. В рамках вебинара участники рассмотрят преимущества автоматизированных удалённых медосмотров, требования законодательства к дистанционным медицинским обследованиям и сложности, возникающие при внедрении телемедицины. Для участия также нужно зарегистрироваться.

19 декабря в 10.00 состоится вебинар «Как вести эффективный контроль транспорта с высокой точностью». Онлайн-мероприятие ориентировано на компании с собственными автопарками, логистические, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, руководителей транспортных отделов и директоров по цифровой трансформации. Участники узнают, как с помощью IT-решений повысить эффективность автопарка, снизить риск аварийности и контролировать расход топлива. Они также научатся выбирать оптимальные решения для своего автопарка и использовать высокоточные координаты. Для участия необходима регистрация.